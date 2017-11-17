«РЖД» готовы приступить к строительству моста на Сахалин

Москва, , 05:32 — REGNUM «Российские железные дороги» готовы приступить к строительству мостового перехода на Сахалин. Такое заявление сделал президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступая на заседании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает ИА REGNUM.

По словам Белозёрова, в 2018 году «РЖД» планирует сократить расходы на 80 млрд рублей, а производительность труда поднять на 5%. При таком раскладе инвестиционная программа до 2025 года составит 5,8 трлн рублей.

«При этом мы готовы начать реализацию проекта по транспортному переходу на остров Сахалин и приступить к строительству ВСМ Москва — Владимир», — заявил президент «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на полях III Восточного экономического форума назвал строительство мостового перехода на Сахалин проектом планетарного характера. Предварительно известно, что стройкой займётся компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», стоимость проекта оценивается в 286 млрд рублей.