«Аресты инвестициям не помеха» — министр энергетики Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 05:20 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех прокомментировал, как отразятся репрессии в отношении высокопоставленных чиновников королевства на инвестиционной привлекательности страны, передает Reuters.

По словам министра, репрессии являются «внутренним делом» и никак не могут повлиять на инвестиции в Саудовскую Аравию.

«Все понимают, что это ограниченное внутреннее дело, что правительство просто убирается в доме… Это никак не повлияет на прямые иностранные инвестиции, не окажет никакого влияния на открытость королевства, потоки капитала и открытость нашей страны к инвистициям», — заявил министр энергетики.

В качестве примера Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех привел тот факт, что массовые аресты в королевстве фактически никак не повлияли на стоимость акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Напомним, 4 ноября властями Саудовской Аравии были арестованы одновременно 11 принцев и 38 бывших министров в рамках масштабной кампании по «борьбе с коррупцией».

По официальным данным, в рамках масштабной кампании «по борьбе с коррупцией» в Саудовской Аравии арестован 201 человек, по неофициальным данным число арестованных представителей политической и экономической элиты может превышать 500 человек.

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