Сахалин и Курилы вернут 50% нефтегазовых доходов

Южно-Сахалинск, , 05:44 — REGNUM Сахалин и Курилы получат половину всех средств, выделяемых на развитие Дальнего Востока — 16, 8 млрд рублей из 33,7 млрд, с такими цифрами законопроект о бюджете РФ на 2018 год подошёл ко второму чтению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, сахалинские нефтегазовые миллиарды, изымаемые у региона, «накормят» теперь не только область, но и весь ДФО.

Именно 33,7 млрд рублей, согласно принятым поправкам к Бюджетному кодексу, изымаются у Сахалинской области в 2018 году. И ровно 50% будут возвращены в виде федеральных субсидий. Всё, как и обещали сахалинские власти.

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Собственно, Сахалину еще очень повезло: регион сохраняет бездефицитный и вполне дееспособный бюджет, в котором доходы совпадают с расходами. И это — на фоне сокращений даже такой архи-важной статьи, как развитие Арктики, например: профильный комитет ГД РФ в проекте бюджета на 2018 год ко второму чтению существенно уменьшил объём финансирования социально-экономического развития Арктики. В первоначальной версии госсметы была прописана сумма в 791,9 млн, а в настоящее время оставлено всего 159,8 млн рублей.

Разницу увидят в 2018 году и все прочие регионы Дальнего Востока, которым от федерального бюджета перепадёт, на всех, всего 16,9 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планируемом перераспределении нефтегазовых доходов по соглашению о разделе продукции по проекту Сахалин-2 жители и власти региона узнали из СМИ. Новость вызвала в области многочисленные протесты. Аргументы жителей: «Сахалин много лет ждал этих денег». Ранее, согласно условиям СРП, доходы по проекту Сахалин-2 распределялись 75% на 25% в пользу регионального бюджета. Теперь, с принятием поправок в Бюджетный кодекс РФ, порядок поменялся — 75% уходит в пользу федерального бюджета. Между тем, региональным властям удалось добиться существенного смягчения условий: 50% изъятых средств вернется в бюджет Сахалина в виде федеральных субсидий.

Бюджет Сахалинской области — 2018 сверстан без дефицита — 11,2 млрд рублей.