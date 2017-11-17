«Роснефть» закажет 56 судов у приморской «Звезды»

Москва, , 04:02 — REGNUM «Роснефть» закажет 56 судов у дальневосточной судоверфи «Звезда» до 2035 года. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин: Развитие производственных мощностей ДФО — общегосударственная задача

По его словам, план загрузки верфей до 2035 года подразумевает 178 судов различных типов. Со стороны «Роснефти» поручение о загрузке будет выполнено в полном объёме — нефтегазовая компания закажет порядка 56 судов.

Сечин также добавил, что «Газпром» планирует заказать примерно 32 судна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 16 ноября в ходе совещания по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» назвал развитие производственных мощностей в макрорегионе общегосударственной задачей.