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«Роснефть» закажет 56 судов у приморской «Звезды»

Экономика

В план по загрузке верфи войдёт «Газпром»

Москва, 17 ноября 2017, 04:02 — REGNUM  «Роснефть» закажет 56 судов у дальневосточной судоверфи «Звезда» до 2035 года. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, план загрузки верфей до 2035 года подразумевает 178 судов различных типов. Со стороны «Роснефти» поручение о загрузке будет выполнено в полном объёме — нефтегазовая компания закажет порядка 56 судов.

Сечин также добавил, что «Газпром» планирует заказать примерно 32 судна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 16 ноября в ходе совещания по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» назвал развитие производственных мощностей в макрорегионе общегосударственной задачей.

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Судостроение

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