Путин: Развитие производственных мощностей ДФО — общегосударственная задача

Москва, , 03:40 — REGNUM Развитие производственных мощностей и создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке является общегосударственной, а не узкоотраслевой задачей. Такое заявление в рамках совещания по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» сделал президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА REGNUM.

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Глава государства отметил, что развитие судостроительного комплекса «Звезда» это не рутинный вопрос, напротив, он затрагивает критически важный регион — Дальний Восток. Кроме того, он касается освоения Арктики и Северного морского пути.

«Это вообще общегосударственная задача — развитие производственных мощностей и создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке, — подчеркнул Путин. — Прошу не воспринимать это как ведомственную, узкоотраслевую или узкофирменную задачу. Это наша с вами общая ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, на базе «Звезды» в приморском городе Большой Камень ведётся создание первой в стране верфи крупнотоннажного судостроения. Мощность переработки — до 330 тыс. тонн стали в год. Окончание всех этапов строительства планируется на 2024 год, к этому времени здесь должно быть создано более 5,5 тыс. рабочих мест.