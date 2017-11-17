Китайская Африка: Поднебесная заложила в регионе 100 промышленных парков

Пекин, , 01:55 — REGNUM Китайско-Африканские отношения вышли на новый этап развития, было заявлено на пятой Конференции Китайско-Африканского промышленного форума (CAIF), который открылся в Пекине 16 ноября, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам генерального секретаря CAIF Чэна Чжигана, которые он произнес в своей вступительной речи, целью жизненной важности на ближайшие пять лет является поддержка индустриализации Африки и сопряжение потенциалов. Так, в 2017 году ожидается, что общий объем торговли между Китаем и африканским регионом составит $180 млрд.

Чэн убежден, что китайско-африканское экономическое и торговое сотрудничество имеет огромный потенциал. Китай уже удерживает позицию главного торгового партнера Африки, начиная с 2009 года. Китайские инвестиции, а Африку достигли $100 млрд в 2016 году, что в 50 раз больше, чем в 2010 году. При чем, инвестиции все больше смещаются из области строительства и добычи в сторону зарождающихся отраслей вроде легкой промышленности, финансов, информационных технологий и интернета.

Китайско-африканское экономическое и торговое сотрудничество сохраняется также в рамках инициатив «Нового шелкового пути» и «Африканской повестки дня 2063» на взаимовыгодных условиях.

Под эгидой Китайско-африканского фонда развития, Китайско-африканского фонда сотрудничества, Фонда Шелкового пути и других фондов, огромное количество китайского частного капитала достигло Африки. Модель финансирования изменилась с государственных гарантий в сторону коммерчески-ориентированной, что подразумевает, к примеру, строительство промышленных парков.

В настоящее время китайский бизнес начал строительство и подготовку к строительству порядка 100 промышленных парков в Африке, из которых порядка 40 уже функционируют.

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Согласно статистическим данным, к концу 2016 года китайские предприятия построили в Африке 5756 км железных дорог, 4335 ком автомагистралей, девять портов, 14 аэропортов, 34 электростанции, а также 10 крупных гидроэлектростанций, не считая тысячи мелких электростанций.

С января по июнь 2017 года торговля между Китаем и Африкой достигла 85,3 млрд долларов США, что на 19% выше, чем за аналогичный период 2016 году. Соотношение импорта и экспорта продолжило, при этом, выравниваться. Транспортное оборудование стало новым хитом китайского экспорта Африку. Экспорт кораблей, локомотивов и аэрокосмического оборудования достигла годового роста в 200%, 161% и 252% соответственно. Китайско-африканская торговля за весь 2017 год, как ожидается, достигнет $180 млрд. В то же время, ключевые проекты китайско-африканского сотрудничество продолжают стабильно развиваться.

Напомним, что Конференция Китайско-Африканского промышленного форума (CAIF) проводится раз в два года и является важной площадкой для согласования проектов сотрудничества между Китаем и странами Африки. Всего в конференции участвует представители из порядка 40 африканских стран. Ведутся переговоры по более чем 200 проектам сотрудничества.

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