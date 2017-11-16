Крупнейший логистический оператор открыл подразделение в Махачкале

Махачкала, , 20:09 — REGNUM Сегодня в Махачкале торжественно открылся терминал «Деловых Линий». Это уже четвертое в Северо-Кавказском федеральном округе подразделение крупнейшего транспортно-логистического оператора России, который занимает первое место (свыше 26% рынка) в сегменте перевозок сборных грузов, сертифицированный по международным стандартам качества ISO, и первый по объему складских помещений среди логистических компаний.

Ранее грузы для жителей и компаний Дагестана отправлялись в ближайшие терминалы «Деловых линий» — в Пятигорск и Владикавказ, но активное развитие потенциала региона потребовало введения нового подразделения, поясняют в компании: с января по октябрь 2017 года грузооборот Северо-Кавказского федерального округа вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор города для открытия нового терминала очевиден: на территории столицы Дагестана проживает порядка 28% населения республики, а в стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, разработанном министерством экономики республики, торгово-транспортно-логистический комплекс занимает одну из лидирующих позиций. Согласно статистике, около половины объема отгруженных товаров и услуг крупных и средних предприятий формируется именно в Махачкале.

«Новый склад позволит «Деловым Линиям» стать еще ближе к своим клиентам, оптимизировать стоимость и сроки доставки как в столицу Республики Дагестан, так и в другие населенные пункты региона, а именно: Буйнакск, Дербент, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт», — подчеркнул Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии».

Новый офис группы компаний расположился в восточной части Махачкалы по адресу пер. Крылова, дом 5. Подразделение работает на прием и выдачу грузов с максимальным весом одного места до 3,5 тонн и габаритами длиной до 9 метров, шириной до 2,4 метра и высотой до 2,4 метра.

Подразделение «Деловых Линий» в Махачкале стало четвертым в регионе: до этого на территории Северо-Кавказского федерального округа функционировали подразделения в Пятигорске, Владикавказе и Ставрополе.