Кудрин уточнил свою позицию в споре с Пенсионным фондом

Москва, , 19:39 — REGNUM Бывший министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин разъяснил свое заявление о том, что Пенсионному фонду России не хватает средств на выплату пенсий. Свое разъяснение Кудрин опубликовал сегодня, 16 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Кудрин дал интервью журналистам, в котором заявил, что Пенсионному фонду на самом деле не хватает средств на выплату пенсий в том объеме, в котором это осуществляется сегодня.

Кудрин напомнил, что косвенными свидетельствами этого является тот факт, что в 2016 году пенсии не были проиндексированы, а пенсионеры лишь получили по 5000 рублей, которые не покрывают их потерь от отсутствия индексации.

Также Кудрин напомнил, что в правительстве уже давно обсуждают вопросы ограничения выплат работающим пенсионерам.

В Пенсионном фонде решили отреагировать на заявление Кудрина. Пресс-секретарь фонда Маргарита Нагога заявила, что бюджет ПФР сверстан на три года, и бюджет фонда, который, собственно, и идёт на выплаты пенсий, полностью обеспечен «доходами» фонда.

Вице-премьер России Ольга Голодец также опровергла заявление Кудрина, сказав, что деньги в Пенсионном фонде есть.

«У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — сказала она.

Однако Кудрин решил полемику не прекращать и ответить Пенсионному фонду.

Глава ЦСР пояснил, что Пенсионный фонд получает серьезные средства из федерального бюджета на покрытие дефицита.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — написал Кудрин.