Инфляция в Мордовии в октябре ниже среднероссийского уровня

Саранск, , 18:43 — REGNUM Инфляция в Мордовии по итогам октября зафиксирована на уровне 0,1%, что ниже среднероссийского показателя роста цен в 0,2%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

При этом продовольственная инфляция в республике в октябре составила 0,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%. В группе услуг за указанный период наблюдается дефляция в размере 0,3%.

С начала 2017 года продовольственные товары в республике напротив подешевели на 0,4%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 1%. Лидирующий темп роста цен наблюдается в группе услуг — 2,2% за десять месяцев.

C начала 2017 года дефляция в Мордовии фиксировалась по итогам марта, мая, июня, августа и сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Челябинск 9 ноября заявил о планируемом уровне инфляции к концу 2017 года в 2,5—2,7%, «что свидетельствует о хороших основах экономики».