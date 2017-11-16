В Литве поднимут жалование за неквалифицированный труд

Вильнюс, , 18:41 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 16 ноября, принял поправки к закону о зарплате работников муниципальных учреждений, согласно которым будут увеличены минимальные коэффициенты должностного оклада для работников бюджетных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За поправки проголосовали 82 члена Сейма, никто не был против, воздержали 6.

Сейм с помощью принятых поправок стремится к тому, чтобы после того, как с 1 января 2018 года будет установлена минимальная зарплата в размере 400 евро и базовый размер должностного оклада в размере 132 евро, их размеры в евро не были бы меньше установленной минимальной зарплаты и соответствовали установкам Трудового кодекса, согласно которым минимальная зарплата — это самая маленькая позволительная плата за неквалифицированную работу. Только постоянная часть должностного оклада для должностей уровня D устанавливается в размере минимальной зарплаты — 400 евро. Сейчас в бюджетных учреждениях работает около 27 тыс. неквалифицированных работников, которые получают зарплату в размере 380 евро.

Путем принятия поправок решено в среднем на 20 евро повысить минимальный размер должностного оклада для квалицированных работников, специалистов и руководителей структурных отделений и их заместителей, чтобы этот размер не сравнялся с неквалифицированными работниками.

В проекте госбюджета на 2018 год дополнительно предусмотрено 3,8 млн евро на повышение самых маленьких коэффициентов должностных окладов. Как отмечается в пояснительном документе, благодаря этим изменениям зарплата увеличится для 60 тыс. работников, для 27 тыс. из них — из-за повышения минимальной зарплаты.