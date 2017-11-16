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Минфин РФ предложил ввести уголовное наказание за ввоз санкционных товаров

Экономика

В зависимости от условий наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет

Минфин РФ предложил ввести уголовное наказание за ввоз санкционных товаров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Москва, 16 ноября 2017, 18:47 — REGNUM  Министерство финансов РФ разработало поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие введение ответственности за нарушение запрета на ввоз санкционных товаров в Россию. Пояснительная записка с соответствующим предложением размещена 16 ноября на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений», — говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что необходимо повысить эффективность ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

«В связи с этим проектом федерального закона предусмотрены отдельные поправки по данным вопросам в статью 226 УК России».

Предлагается ввести ответственность за ввоз в Россию в крупных размерах запрещенных товаров в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

В случае совершения преступления должностным лицом предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с аналогичным штрафом.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание увеличивается до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года правительство России расширило санкционный список ввозимых товаров из США, всех стран Евросоюза, Канады, Австралии и ряда других стран. В частности, расширен запрет на ввоз в Россию живых свиней и субпродуктов крупного рогатого скота, свиньи, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, лошаки.

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