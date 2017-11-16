Предприятия Мордовии будут поставлять промпродукцию «Газпрому»

Саранск, , 18:04 — REGNUM В Саранске обсудили план реализации дорожной карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Республики Мордовия в интересах ПАО «Газпром». В совещании приняли участие председатель правительства республики Владимир Сушков, спикер регионального Госсобрания Владимир Чибиркин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

«Дорожная карта», подписанная в 2015 году, предусматривает подготовку региональными организациями и предприятиями предложений по использованию своих разработок на объектах «Газпрома». Реализация «дорожной карты» дала предприятиям Мордовии мощный стимул для раскрытия промышленного и научно-технического потенциала.

В ходе совещания стороны подвели итоги реализации дорожной карты и обсудили перспективы сотрудничества.

В частности, обсудили перспективы поставки «Газпрому» серийно выпускаемую предприятиями республики промышленную продукцию. Кроме того, мордовские промышленники готовы производить новую импортозамещающую с учетом технологических требований заказчика, не уступающую по качеству и цене зарубежным аналогам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Дорожная карта» подписана сторонами летом 2015 года, одним из основных направлений деятельности выбрано импортозамещение. Документ включает около 300 предложений промышленного комплекса Мордовии для нужд «Газпрома», из них 70 предложений импортозамещающего плана. Это продукция таких предприятий как Саранский телевизионный завод, «Рузхиммаш», «Сарансккабель-Оптика», Саранский приборостроительный завод, «Электровыпрямитель», «Орбита», Ардатовский светотехнический завод, «Конвертор», ВНИИИС имени Лодыгина.

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