Азово-Черноморские порты: транзит контейнеров вырос в разы

Краснодар, , 18:15 — REGNUM За январь — октябрь 2017 года российские морские порты Азово-Черноморского бассейна переработали 599,3 тысяч TEU, что оказалось на 17,9% больше, чем годом ранее. Такие данные представила Ассоциация морских и торговых портов, сообщает сегодня, 16 ноября, издание «РЖД-Партнер».

За указанный период основную долю составляет перевалка экспортных (298,3 тысяч TEU) и импортных грузов (288,2 тысяч TEU). Темпы роста данных показателей по итогам 10 месяцев составили 16,1% и 20% соответственно. Объем перевалки каботажных грузов вырос на 7,7% и составил 11,9 тысяч TEU.

Наиболее сильный рост зафиксирован по транзиту контейнеров через порты региона — показатель увеличился в 3 раза и составил 0,8 тысяч TEU. Однако, несмотря на такую динамику, в общей структуре контейнеропотока этот объяем является незначительным.

В порту Азов было переработано 6,3 тысячи TEU, что на 27,2% выше прошлогоднего объема за данный период. Самая большая доля переработки контейнеров приходится на порт Новороссийск, который по итогам 10 месяцев перевалил 586,3 тыс. TEU, что на 18,2% больше, чем за январь-октябрь 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации вырос на 9,8% и составил 219,3 млн тонн. В рамках данного показателя перевалка сухогрузов увеличилась на 10,1% до 95,3 млн тонн, наливных — на 9,5% до 124,0 млн тонн.

Грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн,

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