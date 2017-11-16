Калужское Законодательное собрание обсудило региональный бюджет-2018

Калуга, , 17:55 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, в Законодательном собрании Калужской области под руководством председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Ирины Яшаниной прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В них приняли участие председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, депутаты областного парламента, руководители и представители региональных министерств и ведомств, а также общественных организаций. В режиме видеоконференцсвязи в слушаниях приняли участие районы и городские округа.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, прогноз социально-экономического развития региона на 2018−2020 годы представил и.о. министра экономического развития Сергей Федотов. По его словам, основными тенденциями на ближайшие годы станут: ежегодный прирост валового регионального продукта, положительная динамика развития экономики, рост заработной платы и инвестиционной активности.

Он подчеркнул, что в 2018 году объем валового регионального продукта составит от 394 до 400 млрд рублей. За три предстоящих года он увеличится более чем на 50 млрд. Размер среднемесячной заработной платы в 2018 году прогнозируется в размере 34 828 рублей, что на 5,3% выше уровня 2017 года. Объем промышленного производства, по оценкам профильного министерства, составит от 638 до 641 млрд. рублей.

В 2018—2020 годах прогнозируется стабильный рост сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2018 году может составить 45,3 млрд. рублей. Прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие 3 года оценивается в 18,6%.

Ключевым направлением развития сельского хозяйства останется отрасль животноводства. В частности завершится строительство первой очереди животноводческого комплекса на 2 800 голов в ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района. Вьетнамская компания «Ти-эйч Груп» в Ульяновском районе приступит к строительству животноводческого комплекса на 6 000 голов. Реализует в области инвестиционный проект и крупнейший агропромышленный комплекс России «Мираторг». На сегодняшний день уже сформированы площадки для мясных ферм, в четырех районах области.

Что касается инвестиционной политики, то в этом году в целом будет открыто 6 новых производственных компаний, из них уже открыто 4. В 2018 году планируется запуск около 10 новых промышленных производств. На территории моногородов Сосенский и Кондрово планируется создание территорий опережающего социально-экономического развития.

Депутаты задали представителю Министерства экономического развития ряд вопросов. Парламентарии поинтересовалась перспективами роста реальных доходов граждан. Прозвучал и вопрос о возможных рисках роста инвестиций в основной капитал.

Основные параметры областного бюджета на 2018 год обозначила министр финансов Валентина Авдеева. По ее словам, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2018 году составят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 53 млрд. 267 млн. рублей.

Областной бюджет, как и в предыдущие годы, сформирован в программном формате. Данные расходы составляют 89% от общего объема расходов областного бюджета. При этом 60% расходов областного бюджета составляют расходы социального характера — 31 млрд. 961 млн. рублей, что на 2 млрд. 796 млн. рублей больше уровня 2017 года. На социальную политику планируется направить 13 млрд. 506 млн. рублей, или 42% от общего объема данных расходов; на образование — 11 млрд. 966 млн. рублей, или 37%; на здравоохранение — 3 млрд. 638 млн. рублей или 11%; на физическую культуру и спорт — 2 млрд. 156 млн. рублей, или 7%.

Расходы на дорожную отрасль составят 3 млрд 815 млн рублей.

В 2018 году будет продолжено обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, на которое планируется направить 203 млн. рублей. 261 млн рублей предусмотрен по подпрограмме «Чистая вода в Калужской области».

Продолжится и реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области на 2018−2022 годы», в рамках которой в 2018 году предусматриваются средства в сумме 361 млн рублей.

В завершении слушаний Виктор Бабурин подчеркнул: «Сделана большая и важная работа. Формирование областного бюджета — та задача, которая определяет, как мы будем жить в последующие годы. Бюджет — это всегда баланс интересов. В имеющихся возможностях нужно удовлетворить все интересы населения. Надо учить, лечить, охранять порядок, строить дороги и много чего еще. Бюджетная обеспеченность в Калужской области выше чем во многих других регионах. Но есть есть два направления, по которым нужно продолжить работать. Нужно зарабатывать больше ‑ и этим активно занимается губернатор и областное правительство. Второй путь — это эффективное использование имеющихся бюджетных средств. Здесь есть резервы. Особенно в социальной сфере. Можно значительно экономить бюджетных средств, чтобы оказывать населению больше социальных услуг. Эта задача стоит и перед депутатами всех уровней, и перед правительством. Мы этой работой будем заниматься».

На следующей неделе проект областного бюджета будет рассмотрен в первом чтении на очередном заседании сессии.