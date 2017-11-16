Проблемы ярославских дольщиков решат за счет высотки у детского сада?

Ярославль, , 17:53 — REGNUM ООО «Ведич» займется завершением строительства долгостроя расположенного в районе улиц Саукова и Папанина в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Первая секция проблемного жилого дома, расположенного в районе улиц Саукова и Папанина в Ярославле, будет сдана в конце этого года. Об этом глава региона Дмитрий Миронов сообщил дольщикам во время личного приема граждан.

Люди должны были получить свои квартиры в IV квартале 2015 года. Однако застройщик, компания «Жилстрой», обязательства не выполнила. Дмитрий Миронов рассказал, что в результате проведенной правительством области работы найден новый инвестор. Завершением проекта займется компания «Ведич», которая входит в группу компаний «Медик». Соответствующее соглашение между правительством области и «Ведичем» уже подписано.

Между тем именно ООО «Ведич» строит в Ярославле впритык к детскому саду 22-этажный дом. Строительство идет между домами — №15 и 25а по улице Урицкого. Родители считают, что разрешение на строительство было выдано в нарушение ряда градостроительных норм, а власти это отрицают. По мнению родителей, во время строительства воспитанники детского сада будут подвергаться опасности из-за близкого нахождения строительного крана, стрела которого будет проходить над территорией прогулочной площадки.

Депутат Государственной Думы РФ и координатор проекта «Детские сады — детям» Лариса Тутова направила запрос в прокуратуру Ярославской области с просьбой проверить законность действий застройщика жилого комплекса рядом с детсадом в Дзержинском районе.

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