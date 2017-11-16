Четверг, 16 Ноября 2017 года
18:33:09 МСК

Штраф за порошковый алкоголь составит до 0,5 млн рублей

Экономика

Сами смеси могут быть конфискованы

Штраф за порошковый алкоголь составит до 0,5 млн рублей
Thomas Waterman Wood. Новый сидр (фрагмент). 1868

Москва, 16 ноября 2017, 17:26 — REGNUM  Правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за производство и оборот порошкового алкоголя, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента вместе с инициативой о запрете производства и оборота порошковой спиртосодержащей продукции на территории РФ. В частности, речь идет о специальных порошковых смесях, которые при смешивании с водой превращаются в алкогольный напиток. Между тем, как уточнили авторы в ходе рассмотрения этого законопроекта в первом чтении, инициатива не коснется винных напитков.

Гражданам, которые нарушат закон, грозит штраф в размере от пяти до 20 тыс. рублей. Если правонарушение совершит должностное лицо, то ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Юрлица за производство и оборот порошкового алкоголя могут получить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, во всех случаях в качестве меры наказания также может быть конфискована сама порошковая смесь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить