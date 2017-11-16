Штраф за порошковый алкоголь составит до 0,5 млн рублей

Москва, , 17:26 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за производство и оборот порошкового алкоголя, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента вместе с инициативой о запрете производства и оборота порошковой спиртосодержащей продукции на территории РФ. В частности, речь идет о специальных порошковых смесях, которые при смешивании с водой превращаются в алкогольный напиток. Между тем, как уточнили авторы в ходе рассмотрения этого законопроекта в первом чтении, инициатива не коснется винных напитков.

Гражданам, которые нарушат закон, грозит штраф в размере от пяти до 20 тыс. рублей. Если правонарушение совершит должностное лицо, то ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Юрлица за производство и оборот порошкового алкоголя могут получить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, во всех случаях в качестве меры наказания также может быть конфискована сама порошковая смесь.