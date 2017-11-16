Четверг, 16 Ноября 2017 года
18:31:09 МСК

Грузы для Крыма декларируются на материковой части России

Экономика

«Режим санкций нужно преодолевать в том, числе, путём технологий»

Севастополь, 16 ноября 2017, 17:25 — REGNUM  Товары, предназначенные для Крыма, декларируются на материковой части России. Таможенная служба будет помогать руководству региона преодолевать санкции путём развития электронных технологий. Об этом в Севастополе 16 ноября заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Путём развития цифровых информационных технологий, перехода на удаленный доступ, несмотря на режим санкций, таможенная служба будет стараться помогать развитию Крыма и Севастополя. Чтобы товары приходили сюда, декларироваться они будут на материковой части России», — сказал Давыдов.

Он подчеркнул, что санкционная политика стран Запада существенно ограничивает возможности Крымского полуострова в развитии внешнеэкономических связей.

«С Украиной есть большие ограничения, северная граница в Крыму закрыта. Объём небольшой», — добавил он.

Вместе с тем, по его мнению, переход на электронные таможни и автоматизация подачи деклараций увеличит грузооборот товаров в Крыму в противовес санкциям.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что несмотря на санкции в регионе растет экономическая активность К примеру увеличилась перевалка грузов через Севастопольский морской порт по сравнению с объёмами 2014 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить