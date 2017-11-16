Грузы для Крыма декларируются на материковой части России

Севастополь, , 17:25 — REGNUM Товары, предназначенные для Крыма, декларируются на материковой части России. Таможенная служба будет помогать руководству региона преодолевать санкции путём развития электронных технологий. Об этом в Севастополе 16 ноября заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Путём развития цифровых информационных технологий, перехода на удаленный доступ, несмотря на режим санкций, таможенная служба будет стараться помогать развитию Крыма и Севастополя. Чтобы товары приходили сюда, декларироваться они будут на материковой части России», — сказал Давыдов.

Он подчеркнул, что санкционная политика стран Запада существенно ограничивает возможности Крымского полуострова в развитии внешнеэкономических связей.

«С Украиной есть большие ограничения, северная граница в Крыму закрыта. Объём небольшой», — добавил он.

Вместе с тем, по его мнению, переход на электронные таможни и автоматизация подачи деклараций увеличит грузооборот товаров в Крыму в противовес санкциям.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что несмотря на санкции в регионе растет экономическая активность К примеру увеличилась перевалка грузов через Севастопольский морской порт по сравнению с объёмами 2014 года.