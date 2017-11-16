Планы Кудрина задушат российскую экономику

Москва, , 17:18 — REGNUM Пенсионный возраст придётся повышать всё выше и выше, если не решить настоящих проблем российской экономики, считает директор института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября, комментируя слова Алексея Кудрина о необходимости повысить пенсионный возраст в РФ.

«Почему граждане России и будущие пенсионеры должны отвечать за то, что эти господа (Кудрин и Ко — прим. ИА REGNUM ) не умеют управлять финансами? — задался он вопросом. — Если у них не сходятся балансы, это их проблемы — значит, они не могут организовать финансовые потоки так, чтобы государству хватало денег. Может быть, надо меньше тратить на такие проекты, как «Зенит Арена»?»

Однако самое главное, как отметил Кагарлицкий, в том, что система в случае реализации кудринских идей эффективнее работать не будет:

«Неэффективность будет только нарастать. Поднимите пенсионный возраст, заберите соответствующие сбережения, и через 3—5 лет всё равно обнаружите, что у вас не хватает денег, так как качество работы системы не повысилось ни на йоту. Это проблема всех пенсионных реформ, в том числе и на Западе. Они поднимают пенсионный возраст, и баланс снова не сходится. Возникает критическая ситуация. В некоторых странах пенсионный возраст повышен так, что дальше некуда, а все проблемы системы остались ровно в таком же виде и даже заострились. Повышение пенсионного возраста лишь даёт отсрочку».

Любопытно, но, по словам Кагарлицкого, в Швейцарии на фоне всеобщего повышения пенсионного возраста его, напротив, понизили, после чего выяснилось, что баланс остался прежним.

«Всё зависит от того, как организованы финансовые потоки накопления и использования денег, — объяснил Кагарлицкий. — Источником дефицита является не продолжительность пенсионного возраста».

Кроме того, он заверил, что сокращением расходов инфляцию погасить не удастся. Либералы делают вид, что не банки являются её источником, хотя на самом деле ответственность лежит именно на них.

«Дело вовсе не в государственных расходах, — констатировал Кагарлицкий. — Так было в XVII веке. Давно известно, что инфляцию создаёт банковский процент. Снизьте его, и инфляция понизится. Но вместо этого сокращают расходы на образование. Либеральные экономисты считают, что любой дефицит бюджета — зло, но в 60-е годы XX века государственные бюджеты так функционировали, и во всём мире люди жили лучше, чем сейчас. Вся политика Кудрина ориентирована на то, чтобы создать механизм дефляции и удушения экономики. Это не просто ошибочно, но и опасно. Наглядный пример того, что может случиться, если пойти по этому пути, — Греция».

Жёсткая экономия, которой грезят либералы, в итоге обернётся тем, что госдолг всё равно продолжит нарастать. Экономика в результате такой «мудрой» деятельности начнёт сжиматься, доходы упадут. В итоге расходы снова сократят, а доходы рухнут ещё сильнее.

«В эту воронку можно падать очень долго, — заметил Кагарлицкий. — Однако проблема ещё и в том, что российская бюджетная система была организована так, что на самом деле ей не помогали даже высокие цены на углеводороды. Ей нужны были постоянно растущие цены на нефть. Система настолько неэффективна и ориентирована на распил средств, что любой конкретной суммы вам будет не хватать, и единственный выход — сделать так, чтобы денег поступало всё больше и больше. В итоге будет получаться всё тот же результат, но он станет всё дороже и дороже».

Напомним, в интервью «Аргументам и фактам» бывший министр финансов РФ, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что российским правительством исчерпаны ресурсы на обеспечение населения пенсией. Повышение пенсионного возраста, по его словам, просто необходимо.

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Как сообщало ИА REGNUM, негативные последствия предложенных Кудриным мер заключаются в том, что население отрицательно настроено по отношению к увеличению пенсионного возраста. Несмотря на то, что бюджет государства, в том числе Пенсионного фонда, с одной стороны, возрастёт (ввиду увеличения отчислений с «белой» заработной платы, поскольку стаж можно будет подтвердить только на основании официального трудоустройства), с другой стороны, население может перейти к массовому фиктивному трудоустройству для подтверждения стажа и к выплатам минимальных зарплат со стороны работодателей.

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