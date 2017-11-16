«Скоро доберутся до доходов физлиц»: логика налоговой спирали

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Решение об обязательном введении в регионах налога на движимое имущество было неизбежным в рамках той экономической парадигмы, в которой действует правительство России. Это отметил 16 ноября в комментарии для ИА REGNUM экономист, глава Консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Как сообщалось, решением Госдумы принят правительственный закон, вносящий изменения в налоговое законодательство. Закон переносит возможность для субъектов РФ ввести льготное налогообложение на движимое имущество с 2018 на 2019 год. Налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%. В течение 2018 года ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

«С точки зрения их экономической парадигмы, нужно не сокращать неэффективные расходы, а увеличивать налоги для предпринимателей. Потом доберутся и до физических лиц, и мы, скорее всего, увидим прогрессивную шкалу подоходного налога. Причем вводить ее будут под соусом разговоров о социальной справедливости, о том, что богатые должны платить больше, и о том, что в других странах налоги еще выше», — предположил Батушанский.

Ставка налога на движимое имущество в 1,1% и тем более в 2,2% существенно ухудшит ситуацию для предпринимателей, отмечает эксперт. Бремя, которое они несут, и так тяжело, и любое его увеличение может стать переломным.

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