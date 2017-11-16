Минфин РФ: Возможно внесудебное решение по долгу Киева перед Москвой

Москва, , 16:48 — REGNUM Компромиссное решение по возврату дола Украины России в размере $3 млрд может быть достигнуто при условии выкупа обязательств Киева другим сувереном, заявил 16 ноября заместитель главы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Он напомнил, что российская сторона заявляла о готовности решать вопрос во внесудебном порядке.

По мнению Сторчака, выкуп возможен за счет средств другого суверена, который находится в особых отношениях с Киевом и готов взять на себя его обязательства по долгу.

«Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем», — сказал заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году президент России Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении Москвой Киеву кредита в размере $15 млрд. Еврооблигации на $3 млрд были выпущены Украиной и выкуплены Россией 20 декабря 2013 года.

В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, и Янукович был вынужден покинуть страну. До конца 2015 года Киев исправно исполнял свои обязательства по долгу, но затем допустил дефолт по ценным бумагам и предложил реструктуризировать долг. При этом в Киеве назвали кредит «взяткой».

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона.

В июле 2017 года суд обязал Киев выполнить все обязательства по долгу и компенсировать часть судебных расходов. Украина также обязана возместить $75 млн процентов по долгу и штраф за просрочку выплат.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия через посредников решает вопрос выплаты Украиной $3 млрд