Против рубля играет турбулентность на рынке нефти и динамика доллара

Москва, , 15:51 — REGNUM Разногласия по налоговой реформе США оказывает давление на мировые рынки и на рубль в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Возможный провал инициативы новой администрации США держит цены на сырье в напряжении, а недавние данные по промышленному производству из Китая оказались не такими хорошими, как ожидалось, что стимулировало участников рынка закрыть свои сделки по энергоресурсам, открытые с расчетом на рост котировок», — пояснил эксперт.

Кроме того, отчет минэнерго США по запасам сырой нефти в хранилищах растет две недели подряд вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших сокращения объемов. От более быстрого падения цен, нефть спасает сохраняющаяся уверенность инвесторов, что в конце ноября страны ОПЕК договорятся о продлении соглашения по сокращению добычи сырья.

«Нацвалюта осторожно восстанавливает утраченные позиции благодаря активизации экспортеров, приступивших к конвертации валютной выручки в рубли. Против нее сейчас играют только внешние факторы: турбулентность на сырьевом рынке и динамика американской валюты», — считает Мащенко.

Самым главным событием, способным определить курс рубля на ближайшее будущее является голосование по налоговой реформе США. В том случае если инициатива будет принята в Палате представителей, то интерес к доллару начнет восстанавливаться, что положительно повлияет на его стоимость и крайне негативно отразится на курсе валют развивающихся стран.

«В отсутствии серьезных внешних шоков стоит ожидать нацвалюту вблизи отметок 59,80 рублей за доллар и 70,40 за евро», — полагает эксперт.

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