Чья земля? В Северной Осетии нашли 2000 гектаров бесхозных земель

Владикавказ, , 15:49 — REGNUM Парадоксальная ситуация сложилась в Северной Осетии. В малоземельной республике, где каждый участок земли — практически на вес золота, нашли 2000 гектаров неучтенной земли. Бюджет республики ежегодно недополучал около восьми миллионов рублей в качестве арендной платы за нее. Об этом главе республики доложил министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе главы региона.

По его словам, неучтенная земля была выявлена при проведении инвентаризации за 10 месяцев 2017 года. В настоящее время работа проведена почти на 90%. Как отметил Тедеев, чаще всего, земельные участки не используются, либо используются не по назначению. Бывает и такое, когда их использовали лица, не имеющие на это права. Выявленная бесхозная земля поставлена на кадастровый учет и предоставлена в аренду нуждающимся в ней гражданам.

Из-за того, что в земельном вопросе до сих пор не был наведен порядок, возникала ситуация, когда муниципалитеты считали, что земля находится в республиканской собственности, а власти РСО-Алании были уверены, что землей владеют муниципалитеты. В итоге участками земли пользовались недобросовестные граждане, вовсе не внося арендную плату и не показывая свою предпринимательскую деятельность.

«Ни один клочок земли не должен выноситься на конкурс и торги без согласования и заключения республиканской комиссии по вопросам оценки обоснованности предоставления земель», — потребовал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Он поручил завершить работу по инвентаризации до конца, а также напомнил о применении дифференцированной системы арендной платы за землю, чтобы не пострадали те, кто является добросовестным арендатором. Для тех, кто использует землю под пастбища и сенокос в горной части республики, арендная плата должна быть максимально снижена, считает Битаров. Тем же, кто получил земельные участки под пастбища и не занимается животноводством, придется платить за аренду каждого гектара до 1000 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, что земельная проблема стоит в Северной Осетии достаточно остро, так как республика относится к числу малоземельных субъектов России. Не раз этот вопрос вызывал акции протеста среди жителей региона, которых возмущало то, что значительные участки земли сосредоточены в руках чиновников и ряда состоятельных людей, при этом те, кто действительно работает на земле не могут получить к ней доступа.

О ситуации, в которой оказались сельчане после того, как колхозные земли в их селах оказались в собственности случайных людей, они рассказывали на встрече с Вячеславом Битаровым, когда он только начал руководить регионом в 2016 году. Он пообещал навести порядок в земельном вопросе.

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