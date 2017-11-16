Нефть вынуждают дешеветь

Москва, , 15:43 — REGNUM Цены на нефть умеренно снижаются 16 ноября. После того как рынок получил все необходимые подтверждения тому, что запасы черного золота в США начали рост, биржевые эмоции улеглись, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель североморской нефти Brent торгуется по $61,68 (-0,3%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают сегодня $55,39 (-0,2%).

«Статистика от американского минэнерго, опубликованная накануне, показала, что запасы нефти выросли к 10 ноября на 1,854 млн баррелей (прогноз составлял — 2,200 млн баррелей), а запасы бензина увеличились на 894 тыс. баррелей при прогнозе снижения на 919 тыс. баррелей. Это ровно то, чего и ожидалось от этой статистики», — считает Бодрова.

По ее мнению, с одной стороны, «эффект ураганов» уже улегся, и основные производства и НПЗ вернулись к более-менее привычному ритму жизни.

С другой, уже давно в силу должны были вступить сезонные факторы, которые в холодное время года приводят к росту запасов и нефти, и бензина с дистиллятами.

«Похоже, что стандартный сценарий сезона все же будет реализован в 2017 году, просто с некоторым опозданием. Это значит, что у барреля появится больше поводов для снижения, чем ранее», — полагает эксперт.

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