После коррекции рубль отступает

Москва, , 15:35 — REGNUM Российский рубль 16 ноября отыгрывает чата предыдущих потерь в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, предыдущие движения в рублевых парах были слишком активными. Инвесторы, по всей видимости, сочли их избыточными, и теперь пользуются новостным затишьем для того, чтобы скорректировать свои позиции.

«При этом известный список негативных для рубля факторов остается в силе. Слабый спрос на российские ОФЗ и продолжающиеся покупки иностранной валюты компаниями и предприятиями», — считает Бодрова.

Прошедший накануне аукцион Минфина, кстати, подтвердил проблемы с привлечением финансирования через долг: ведомству не удалось реализовать весь объем ОФЗ.

«После того как коррекция стабилизирует рублевые пары, в них начнется консолидация. Для американской валюты целевой диапазон в таком случае — 59,95−60,20 рубля. Вернувшись выше 60,0, гринбек увеличит шансы на атаку 60,50 рубля в дальнейшем», — полагает эксперт.

Добавим, 16 ноября доллар США торгуется по 59,97 руб. (-0,4%). Евро дешевеет на 0,7% и стоит 70,54 руб.

Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 17 ноября, составляют 59,98 руб. за американскую валюту и 70,70 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 26 и 47 копеек соответственно.

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