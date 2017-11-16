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Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка ЦБ снизится до 6%

Экономика

И почему этого не стоит делать резко

Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка ЦБ снизится до 6%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 16 ноября 2017, 15:31 — REGNUM  Центробанк РФ будет постепенно снижать показатель ключевой ставки до уровня 67%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения денежно-кредитной политики РФ в Госдуме.

«Мы будем снижать ключевую ставку постепенно и рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 67% годовых в течение одного-двух лет. Такая динамика, с одной стороны, позволит не создавать давления на экономический рост, обеспечит темпы роста кредита в 710%. Это адекватные темпы для нашей экономики без образования пузырей», — отметила Набиуллина.

По ее словам, снижению показателя сегодня мешают волатильность инфляции и высокие инфляционные ожидания. Кроме того, отметила глава ЦБ, риски резкого снижения показателя сегодня слишком высоки.

«Быстрое изменение ключевой ставки привело бы к рискам ускорения инфляции вместо ее стабилизации и могло потребовать даже разворота денежно-кредитной политики, что, на наш взгляд, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула Набиуллина.

Ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 8,25%. С января 2017 года Центробанк уже пять раз снижал показатель: в начале года уровень ключевой ставки достигал 10%.

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Ключевая ставка Банка России
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