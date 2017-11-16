Деньги на выплату пенсий всегда найдутся, считает эксперт

Москва, , 15:28 — REGNUM К этому заявлению бывшего вице-премьера России и известного экономиста Алексея Кудрина трудно отнестись однозначно. Это может быть достаточно серьезным прогнозом о будущих проблемах с выплатой пенсий, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Уже сегодня расходы на выплату пенсий составляют 3% ВВП. Если бы цена на нефть по-прежнему оставалась на уровне в $100 за баррель и выше, то вопрос о повышении пенсионного возраста не был бы сейчас настолько острым», — отметила она.

Однако правительство прогнозирует, что уже в течение трех ближайших лет среднегодовая цена нефти не превысит $40−42 за баррель, а вплоть до 2020 года Россия будет по-прежнему жить при бюджетном дефиците.

«Теоретически ситуация с тем, что в ПФР закончатся деньги на выплату пенсий, вполне возможна. И чтобы компенсировать долги перед пенсионерами, государству придется отказаться от многих важных проектов, включая инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру, а это очень важные факторы для повышения темпов экономического роста», — пояснила эксперт.

Перед государством опять дилемма — инвестиции средств в будущий рост или раздача денег одной социальной группе, требующая все новых и новых источников дохода?

«Однако в ближайшее время дефицит средств Пенсионному фонду РФ не грозит. Цена на нефть в текущем году превышала запланированный в бюджете прогноз в $40 за баррель. Прогноз доходов бюджета на 2017 году был повышен правительством с 13,44 трлн рублей до 14,38 трлн рублей благодаря более высокой цене на нефть», — привела цифры Мильчакова.

Кроме того, инфляция в 2017 году ставит исторические антирекорды, опустившись даже ниже прогноза в 4%. Низкая инфляция уменьшает расходы ПФР по индексации ряда социальных выплат. Во II полугодии наблюдается перелом тенденции к падению реальных доходов населения, а рост зарплат приводит к росту страховых взносов в ПФР.

«Таким образом, в ближайшее время, на стадии выхода экономики из кризиса, деньги на выплату пенсий не закончатся, но это не значит, что со временем, в условиях возможных новых внешних потрясений, дискуссия о дефиците Пенсионного фонда и повышении пенсионного возраста не возникнет вновь», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 16 ноября руководитель Центра стратегических разработок, бывший вице-премьер России и известный экономист Алексей Кудрин в интервью одному из российских СМИ заявил о том, что в стране не осталось денег даже для выплат скромных пенсий будущим пенсионерам. Аргументировал свое мнение он тем, что в 2016 году государство отказалось от индексации пенсий в нарушение ранее взятых на себя обязательств перед пенсионерами и заменило индексацию одноразовой выплатой в 5000 рублей, а также не будет индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2018 году.

Это все является, по мнению Кудрина, следствием дефицита средств в Пенсионном фонде РФ, который только будет расти, а налоговых доходов для покрытия этого дефицита будет недостаточно. А чтобы избежать проблем с выплатой пенсий в будущем, полагает экономист, необходимо повысить пенсионный возраст, тем более, что это уже сделали не только в развитых странах, но и почти на всем постсоветском пространстве, за исключением России и Узбекистана.

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