Инвестпроекты свыше 100 млн рублей получат землю в Севастополе без торгов

Севастополь, , 15:21 — REGNUM Правительство Севастополя утвердило критерии в отборе инвесторов для предоставления в аренду участков земли без торгов. Приоритет будет отдан компаниям, заявляющим вложения свыше 100 млн рублей и высокие налоговые отчисления. Законопроект принят на заседании правительства 16 ноября и направлен для обсуждения в Законодательное собрание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет об упрощенном предоставлении в аренду земли для масштабных инвестиционных проектов и для размещения объектов социально-культурного назначения на территории Севастополя. Решение о предоставлении участков вне конкурса принимается на основании распоряжения высшего должностного лица субъекта — то есть губернатора.

Упрощение и ускорение процедур предоставления участков позволит, как считают власти, привлечь частных инвесторов. В правительстве ожидают, что частные инвестиции в экономику города возрастут до 80%, тогда как в 2016 году их доля составляла 32%.

«В качестве основного критерия предлагается использовать соответствие данных объектов приоритетам и целям стратегии развития Севастополя, государственным программам, объему инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест», — сказал директор департамента приоритетных проектов Николай Брусникин.

Будет также учтено обязательство инвестора по совокупным налоговым отчислениям в бюджет Севастополя. Такие поступления предусмотрены в размере не менее 8 млн рублей с каждого гектара территории для промышленных предприятий и не менее 100 тыс. рублей — для участков сельхозназначения. При этом для сельхозсектора экономики такие результаты будут учитываться начиная с третьего года работы.

Потенциальные инвесторы должны декларировать о трех экономических результатах. Первое — объем инвестиций не менее 100 млн рублей или 40 млн рублей — в высокотехнологичных отраслях производства (при аренде менее 1 га территории). Второе — создание 100 рабочих мест (либо 20 в высоко технологических производствах).

«Третий критерий — ежегодные совокупные налоговые отчисления от реализации инвестпроекта должны составить не менее 3 млн рублей, начиная с третьего года предоставления земельного участка в аренду», — сказал Брусникин.

Чиновник сообщил, что при разработке положений законопроекта были учтены замечания прокуратуры, депутатов Законодательного собрания и бизнес-сообщества.

Губернатор Дмитрий Овсянников назвал критерии «очень жесткими».

«В таком виде мало что подойдет. Критерии очень жесткие. Но мы будем все обсуждать на площадке законодательного собрания», — сказал глава Севастополя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о внеконкурсном предоставлении земельных участков не раз вызывал противоречия между правительством и заксобранием.

Правительство Севастополя дважды пыталось внести законопроект, и оба раза он был отклонен Заксобранием.

Депутаты усмотрели в нем возможность получения земли крупными девелоперами, а отнюдь не производителями.

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