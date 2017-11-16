Правительство РФ выделит РЖД 1,8 трлн рублей

Москва, , 15:12 — REGNUM РЖД надо своевременно реагировать на изменение географии и структуры перевозок, уметь эффективно конкурировать с другими видами транспорта (в последние годы эта проблема обострилась. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

По его словам, компания в последнее время, пройдя через ряд преобразований, меняется к лучшему. Для своих клиентов «РЖД» предлагает всё новые услуги — это касается и двухэтажных поездов, и дневных экспрессов, и мультимодальных перевозок, и транспортно-логистических решений.

Но дальнейшее развитие требует и значительных капитальных вложений. Поэтому правительством РФ принято решение выделить на реализацию инвестиционной программы более 1 трлн 800 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на решение наиболее важных задач, которые позволят развиваться не только самой компании, но и регионам, и, конечно, отраслям, и отдельным предприятиям.

«Наиболее капиталоёмкая задача — строительство новой инфраструктуры. Мы продолжим модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали, развитие подходов к портам Дальнего Востока, юга, северо-запада страны.

В высокой степени проработанности находится строительство Северного широтного хода и высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Дополнительно оценивается возможность строительства мостового перехода на Сахалин, подходов к нему.

Эти проекты, конечно, огромные, но они должны обеспечить ускоренное развитие целых регионов», — пояснил Медведев.

Кроме того, нужно также продолжить доводить существующую инфраструктуру до нормативного состояния. Суммарно планируется реконструировать около 10 тыс. км железнодорожных путей.

Помимо развития самой инфраструктуры необходимо обеспечить обновление локомотивного парка. Согласно планам РЖД будет закуплено более 2 тыс. новых локомотивов, инфраструктура должна отвечать современным требованиям, особенно с учётом того, что скоро чемпионат по футболу.

«По оценкам компании, один рубль инвестиций в железнодорожную инфраструктуру даёт 1,5 рубля мультипликативного эффекта для всей экономики», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало, сегодня на заседании правительства РФ, посвященным проектам и инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2018 — 2020 гг. премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и РЖД возобновить продажу плацкартных билетов. Билеты в начнут продавать с 17 ноября 2017 года.

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