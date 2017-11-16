Самарским врачам обещают зарплату почти 60 тыс. рублей

Самара, , 15:14 — REGNUM В Самарской области к концу года зарплата врача составит 180% от средней по региону, а с января 2018 года — 200% от этого показателя. Кроме того, страховым компаниям предложено жертвовать средства не ремонт лечебных учреждений. Такие планы озвучил глава ТФОМС региона Виктор Мокшин, сообщает ИА REGNUM.

По словам Мокшина, в соответствии с указом президента России о соблюдении Дорожной карты повышения зарплат медицинских работников будут соблюдены.

«Тем более что средства на его реализацию есть — уже принято решение о выделении дополнительно 600 млн рублей», — сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время изменится механизм финансирования сельских медучреждений — с 2018 года произойдет переход на «подушевой» норматив, что позволит устранить дефицит кадров в этих больницах. Кроме того, Мокшин заявил еще об одном ноу-хау, говоря о реализации в регионе федерального проекта по развитию моногородов.

«Ярким примером является поликлиника при Чапаевской ЦГБ, где ремонт не проводили с 50-х годов прошлого столетия, — пояснил чиновник. — В связи с дефицитом собственных средств ЛПУ было принято решение привлечь дополнительные ресурсы со стороны коммерческих структур, а именно страховых компаний. Последние изыскали возможность пожертвовать на эти нужды в общей сложности 1,5 млн рублей. Таким образом, в настоящий момент в медучреждении капитально отремонтировали не только зону ожидания для пациентов со стойкой регистраторов, но и заметно обновили внутренние интерьеры. По похожему пути в ближайшее время предполагается пойти и в ряде поликлиник Тольятти».

Отметим, с учетом того, что по данным Самарастата средняя зарплата в августе составила 29 тыс.65 рублей, рост зарплаты врачей до 180% эквивалентен 52 тыс. рублей, а на 200% — соответственно 58 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Самарской области на 2018 год заложено 25,2 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в рамках выполнения майских указов президента РФ.

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