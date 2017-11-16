Казахстан выделит Таджикистану порядка $390 тыс. на покупку мазута

Астана, , 15:22 — REGNUM Казахстан выделит в рамках гуманитарной помощи Таджикистану более 128 млн тенге ($386 тыс.) на приобретение мазута, соответствующее постановление опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных актов Казахстана.

Отмечается, что средства будут выделены Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в бюджете страны на 2017 года.

Согласно документу, в рамках оказания гуманитарной помощи Таджикистан получит 128,6 млн тенге (около $386 тыс.) на приобретение одной тысячи тонн мазута.

Кроме того, Министерству иностранных дел республики было поручено определить получателя гумпомощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию.

Министерству по инвестициям и развитию поручено обеспечить доставку груза до пункта назначения, а Министерствам оборонной и аэрокосмической промышленности, финансов, по инвестициям и развитию республики — принять меры, вытекающие из постановления.

Напомним, в августе Казахстан направил Таджикистане 1320 тонн продовольствия, включая пшеничную муку, мясные и молочные консервы на общую сумму $914 тыс. В 2016 году казахские власти направили гумпомощи в виде продуктов питания на $873 тыс., в 2015 году — на $4,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 93% территории Таджикистана занимают горы, поэтому в стране нередко сходят зимой лавины, а летом — сели, оползни, камнепады и наводнения. Из-за этого тысячи жителей остаются без жилья и электроэнергии.

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