Эвакуаторы «зачищают» Крым

Симферополь, , 14:46 — REGNUM В ноябре уже более 1,5 тысячи крымских машин попали на штрафстоянку за нарушение правил остановки и парковки. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

«Эвакуаторы сегодня работают в Симферополе, Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Их работа имеет положительный эффект — ликвидируются заторы, уменьшаются пробки. В течение ноября было эвакуировано 1560 машин в тех городах, где работают эвакуаторы. Больше всего машин забрали в Симферополе. Водители перестают бросать транспортные средства там, где они создают помеху движению транспорта и пешеходов», — отметил Борисенко.

Напомним, в октябре новую программу совершенствования городского транспорта представили в администрации крымской столицы. Как отмечала глава транспортного управления города Анастасия Лавринова, все закупки были совершены, а подрядчики определены.

Однако позже глава РК Сергей Аксёнов усомнился в целесообразности разработки транспортной схемы для Симферополя специалистами из Санкт-Петербурга, но заявил о необходимости увеличения экипажей ГИБДД, которые должны обслуживать эвакуаторы.

«Какой смысл разрабатывать транспортную схему в Санкт-Петербурге? Это надо делать здесь на месте, учитывая все местные особенности. Частники зашли, три каких-то ООО, которые разрабатывают схему с 10 июня, я не понимаю, что они нарисуют. Если не будет предметного сопровождения специалистов Минтранса и городской администрации, нарисовать могут что угодно. С точки зрения квалификации я не готов сказать, что эти компании в состоянии решить вопрос качественно», — заявил 14 ноября на заседании Совета министров РК глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре чиновники администрации Симферополя посетовали на то, что городской бюджет терпит убытки от деятельности штрафстоянок, поскольку основные деньги забирает инвестор, а установленный тариф «слишком низкий». Вместо того чтобы устраивать новые бесплатные парковки, власти города решили добиваться повышения тарифа за нахождение автомобилей на штрафных стоянках.

«Цена за парковку такова, что мы получаем пока только убыток. Будем заниматься вместе с коллегами этим вопросом, чтобы нам повысили цену за парковку на штрафстоянке, поскольку комитет по ценам и тарифам установил нам слишком низкий тариф — на уровне Краснодарского края. Но там другая ситуация, там стоянки и эвакуаторы — муниципальные. А у нас получился перекос: на стоянку — цена низкая, на эвакуацию — высокая», — отмечал градоначальник Игорь Лукашёв.

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