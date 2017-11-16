Против Норвегии начинается суд за разрешения разведки нефти в Арктике

Осло, , 14:35 — REGNUM Суд Осло начал рассмотрение иска, который природоохранные организации Greenpeace и Nature and Youth подали против Норвегии.

Иск был представлен в связи с тем, что правительство страны разрешило развивать добычу нефти в Баренцевом море. Истцы обвиняют Норвегию в нарушении Конституции страны и Парижского соглашению по климату.

Природоохранные организации пытаются остановить расширение новых залежей в Баренцевом море и называют это дело «люди против арктической нефти», пишет британское деловое издание The Financial Times.

В 2014 году были утверждены изменения конституции Норвегии, в которых предусмотрена ответственность государства за сохранение природы. В них помимо всего остального также идет речь о том, что новые поколения имеют право жить в экологически благоприятных условиях. Организации, подавшие иск, считают, что разрешение на разведку и добычу нефти в Арктическом шлейфе противоречит главному закону Норвегии, сообщает Deutsche Welle.

В мае 2016 года Норвегия 13 нефтяным компаниям, в том числе норвежской Statoil, американским Chevron и Conoco, британской Centrica, австрийской OMV и российской «Лукойл», выдала лицензии на разведку нефтяных месторождений на десяти новых площадях в Арктической части Баренцева моря.

В октябре 2016 года природоохранные организации подали иск, в котором потребовали отозвать лицензии.

Между тем правительство Норвегии считает, что выдача разрешений на разведку нефтяных месторождений не противоречит Конституции страны, и утверждает, что истцы неправильно трактуют ее установки.

Природоохранные организации впервые подали иск против правительства Норвегии. Если суд Осло поддержит сторону истцов, это может стать прецедентом, который повлечет за собой мировые последствия, считают местные СМИ.