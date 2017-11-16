В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии

Москва, , 14:30 — REGNUM Требуемые расходы на выплату пенсий и социальных выплат заложены в трехлетнем бюджете России, заявил 16 ноября источник в Пенсионном фонде России.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует Газета.Ру собеседника.

Таким образом, в ПФР подчеркнули, что разговоры о нехватке денег на пенсии не имеют ничего общего с действительностью.

Напомним, заявление о недостатке средств у властей на выплаты пенсий накануне сделал бывший министр финансов Алексей Кудрин. В подтверждение своих слов он оказал, что «в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров»

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С позицией ПФР согласен политолог Игорь Рябов, который указывает, что Кудрин использует подобные заявления, для того, чтобы повлиять «на мировоззрение Кремля».

«Его разговор о том, что «денег нет», это старая песня Минфина при Кудрине. У Кудрина никогда ни на что нет денег, даже если они есть», — сказал Рябов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября появилась информация о возможном повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию. Такая мера, по версии федеральных чиновников, будет стимулировать людей больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии.

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