Москва, , 14:25 — REGNUM В России возобновят продажу плацкартных билетов. Билеты в начнут продавать с 17 ноября 2017 года. Такое поручение дал сегодня, 16 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, посвященным проектам и инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2018 — 2020 гг.

«Вопрос уже обсуждался, поэтому необходимо возобновить реализацию билетов прямо с середины этого месяца», — потребовал Медведев.

Соответствующие поручения даны РЖД, Минтрансу и ФАС.

Читайте также: Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны приостановлена с нового года

Как сообщало ИА REGNUM, РЖД с 3 ноября временно прекратила продажу билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на 2018 год. Эта мера не коснулась скоростных поездов и «Сапсанов».

Между тем, в РЖД заверили, как только соответствующий приказ ФАС по тарифам пассажирских железнодорожных перевозок на 2018 год будет выпущен, РЖД возобновит продажу билетов в плацкартные и сидячие вагоны.

Читайте также: ФАС и РЖД договорились по тарифам на пассажирские перевозки