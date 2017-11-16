В Подмосковье не будет референдума о мусоросжигательных заводах

Красногорск, , 14:11 — REGNUM В Московской области не будут проводить референдум по поводу строительства в регионе мусоросжигательных заводов. Такое решение приняли сегодня. 16 ноября, депутаты Московской областной думы в ходе пленарного заседания, сообщили в облправительстве.

Депутаты признали несоответствующим требованиям закона вопрос для референдума о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Предложение о проведении референдума внесла в Мособлдуму инициативная группа, выступающая против размещения на территории области мусоросжигательных заводов.

Вопрос референдума звучал так: «Согласны ли вы, чтобы в Московской области были приняты нормативно-правовые акты Московской области, предусматривающие раздельный сбор отходов и запрещающие утилизацию отходов на мусоросжигательных заводах?».

«Предложенный на референдум Московской области вопрос признается несоответствующим требованиям закона», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковье намерены строить мусоросжигательные заводы и отказаться от полигонов ТБО. Строительство первого в Московской области завода по термической обработке мусора должны были начать осенью 2017 года.

Планируется к 2019 году ввести в эксплуатацию четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого предприятия составит 700 тысяч тонн. Таким образом, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов каждый год.

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