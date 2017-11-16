Дотации на балансировку: Волгоградская область получит 5 млрд от Москвы

Волгоград, , 14:09 — REGNUM Бюджет Волгоградской области «потяжелеет» на 5 млрд рублей. Поправку, внесённую губернатором региона Андреем Бочаровым об увеличении на эту сумму основных параметров главного финансового документа, областные парламентарии поддержали в первом чтении на сегодняшнем заседании областной думы, передаёт ИА REGNUM 16 ноября.

Читайте также: И снова кредит: Волгоградская область занимает у банков 10,5 млрд рублей

Как пояснил первый заместитель губернатора — председатель комитета финансов Александр Дорждеев, 5 млрд рублей — это дополнительная дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на предстоящий год, предоставление которой одобрило правительство РФ. По сравнению с 2017 годом (размер дотации составил всего 699 млн рублей), это в семь раз больше.

Таким образом, расходы и доходы областного бюджета на будущий год планируются в размере 83,5 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 60 млрд рублей, безвозмездные поступления — 23,5 млрд рублей. Бюджет сформирован без дефицита. Напомним, что во внесенном на рассмотрение в областную думу 31 октября проекте главного финансового документа региона расходы и доходы составляли соответственно 78,5 млрд рублей.

Ранее по теме: Долговую нагрузку на бюджет Волгоградская область снизит за счёт Москвы

Как отметил председатель комитета финансов Александр Дорждеев, бюджет Волгоградской области сохранит свою социальную направленность. В нем предусмотрено выполнение всех взятых регионом социальных обязательств, мероприятий по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы, матчей чемпионата мира по футболу, а также реализация приоритетных направлений социально-экономического развития. Это и ремонт и строительство дорог, и благоустройство, и оказание поддержки муниципальным образованиям, и инфраструктурные проекты.

Также в сюжете: Снова в антилидерах: Путин нелестно упомянул Волгоградскую область

Кроме того, в 2018 году сохранятся меры поддержки промышленности, АПК, субъектов предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Волгоградской области на 2017 год был утверждён бездефицитным. Так, доходы и расходы составили 86,191 млрд рублей.

Добавим, что, по данным комитета финансов Волгоградской области, на 1 сентября бюджет региона на 2017 год был исполнен в следующих цифрах: доходы увеличились на 1,2% (+ 609,7 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), превысив 51,649 млрд рублей; а расходы, напротив, сократились на 2,3% (— 1,278 млрд рублей), составив 53,205 млрд рублей. Дефицит составил 1,556 млрд рублей.

Между тем, уменьшились поступления налоговых и неналоговых доходов на 0,4% (или 149,2 млн рублей), составив 38,389 млрд рублей. Так, налога на прибыль поступило меньше на 3,3%(или 424,7 млн рублей), акцизов — на 17,3% (или более 1 млрд рублей). Зато выросли поступления НДФЛ — на 1,1% и налога на имущество организаций — на 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы казны Волгоградской области вырастут на 2,8 млрд рублей