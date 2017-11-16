Закон о tax free принят Госдумой РФ в третьем чтении

Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон о введении в стране системы tax free, которая позволит иностранным гражданам компенсировать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченные при покупке товаров в РФ. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free им нужно будет в течение 24 часов приобрести товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

При вывозе товаров иностранному гражданину необходимо будет представить паспорт, по которому был осуществлен въезд в страну, и чек с отметкой таможенных органов о вывозе товаров. Обратиться за возвратом налога покупатель сможет в течение 12 месяцев с момента покупки товара.

Система tax free, которая действует во многих странах мира, не будет распространяться на подакцизные товары. Кроме того, правительство РФ будет вправе определить перечень других товаров, на которые не распространяется действия данного закона.

Ожидается, что правительство РФ будет устанавливать правила работы системы подзаконными актами, в которых и определит регионы, где будет функционировать программа. Сам закон, который вступит в силу в 2018 году, устанавливает только общие правила для появления tax free в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задача разработать модель внедрения системы tax free в РФ, которая предполагает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами, была поручена Минпромторгу РФ первым вице-премьером страны Игорем Шуваловым в апреле 2016 года.

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