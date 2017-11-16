В Липецкой области зад год капитально отремонтировали 255 домов

Липецк, , 13:53 — REGNUM В Липецкой области капитальный ремонт многоквартирных домов в 2017 году закончен на 255 объектах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, всего за год запланировано отремонтировать 338 домов.

Сейчас продолжаются работы на трех объектах, еще 79 находятся в завершающей стадии. Капремонт одного многоквартирного дома, включенного ранее в краткосрочный план 2017 года, по решению собственников перенесли на 2018-й. В целом за четыре года реализации программы капитального ремонта в Липецкой области отремонтированы 659 многоквартирных домов.

Также в регионе реализуется ведомственная программа ускоренной модернизации лифтового оборудования. Произведена полная модернизация 55 лифтов, в ближайшее время будут заменены еще 90. Начала работать интерактивная карта объектов капитального ремонта, которая ранее действовала в тестовом режиме. Карта разработана и внедрена для удобства пользователей сайта ФКР, где в режиме онлайн можно получить информацию о всех отремонтированных многоквартирных домах.

Липецкая область занимает лидирующие позиции по темпам реализации исполнения программы, в том числе показывая высокий уровень собираемости взносов за капитальный ремонт. Так, в октябре этот показатель составил 106,53%. По состоянию на начало ноября собрано более 2,6 млрд рублей.

Ведется активная работа по доработке и утверждению краткосрочного плана на 2018 год. Одна из приоритетных задач — увеличение инвестиций в сферу капитального ремонта. Кроме того, планируется запустить подпрограмму реконструкции систем теплоснабжения в многоквартирных домах, что позволит снизить коммунальные платежи.

«Нужно продолжать повышать эффективность работы всего коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения», — считает глава региона Олег Королев.