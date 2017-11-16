Высокие дачные заборы в Подмосковье предлагают сносить

Красногорск, , 13:51 — REGNUM В Подмосковье необходимо создать единые требования к внешнему виду ограждений дачных участков. Об этом заявил председатель Союза дачников, первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин, сообщается на сайте облправительства.

По его словам, требуется разработать единые нормативы по внешнему виду заборов, которые могли бы применяться на уровне муниципалитетов. Средства на решение таких вопросов должны выделяться из муниципального бюджета.

Начать проверки высотности дачных заборов планируется с апреля 2018 года. Максимальная высота заборов на дачных и садовых участках не должна превышать двух метров. Рейды будут проводить члены Союза дачников совместно с Госадмтехнадзором.

«Бороться с данным видом нарушений необходимо кардинально. Однозначно сносить — только так можно бороться с наплевательским отношением дачников к разрешенной высоте заборов», — считает Чаплин.

Кроме того, он напомнил, что дачники и садоводы не имеют права перекрывать свободный проход граждан к водным объектам. Выявлены случаи ограничения доступа к воде из-за незаконно установленных заборов.

Также с апреля 2018 года Союз дачников Подмосковья совместно с сотрудниками полиции начнет рейды по выявлению таких нарушений.

«Все решения приняты в поддержку властей Московской, которые стремятся обеспечить работы по приведению к единому стилю заборов дачных участков как внутри городов, так и вдоль крупных дорог и магистралей», — пояснил Чаплин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России энергетическая инфраструктура станет доступнее для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Соответствующее постановление подписал 15 ноября 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, в июле 2017 года Госдума РФ приняла закон о садоводстве. Законом, который вступит в силу с 1 января 2019 года, определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

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