Андрей Стеценко, , 18:24 — REGNUM

Импорт

Согласно данным Государственной фискальной службы, в январе-октябре 2017 года на Украину было ввезено более 123 тыс. автомобилей. При этом только 67 тыс. из них были новыми и ввозились автодилерами мировых брендов. 56 тыс. автомобилей — это б/у автотранспорт, и это в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля б/у сегмента для украинского рынка продолжает расти и уже превысила 45%.

ГФС уточняет, что таможенные платежи за ввезённые автомобили принесли в бюджет 17,4 млрд грн. В «Блоке Петра Порошенко» созрело своё видение по поводу этих поступлений.

«Я бы на сегодня с тех налогов, которые поступают в бюджет от растаможки автомобилей, организовал бы производство электромобилей. За 2—3 года мы бы его освоили. Я присутствовал на встречах с представителями Mitsubishi, Ford, других компаний, у которых есть соответствующая заинтересованность. Нам нужно с ними договариваться — их технологии, модели, наши площадки, рабочая сила. Строить завод и продавать электромобили по всему миру», — предлагает член комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Роберт Горват.

Поддержат его предложение или нет, но соответствующий законопроект в ВР готовят к принятию (см. ниже).

Продажи

7652 новых автомобиля было продано на Украине в октябре, и это на 26% больше, чем в октябре прошлого года. Топ-5 октября выглядит так: Toyota (979 шт, +26%), Volkswagen (794 шт, в 2,7 раза больше), Renault (664 шт, +13%), Skoda (531 шт, +23%), Audi (485 шт, +249%). Всего же за январь-октябрь было продано 65,5 тыс. новых автомобилей.

Renault, кстати сказать, удержала третье место благодаря Нацполиции Украины, которая совершила очередную массовую покупку — 122 кроссовера Renault Duster на сумму почти 60 млн грн.

Наиболее же популярным кроссовером на украинском рынке остаётся KIA Sportage — за 10 месяцев этого года продано уже более 3000 шт таких автомобилей (4,8% продаж за этот период), что делает Sportage не только самым популярным кроссовером, но и самым популярным автомобилем в принципе. Следом в рейтинге расположились: Renault Logan (2352 шт), Skoda Octavia (2160 шт), Toyota RAV-4 (2124 шт), Renault Duster (2106 шт). Таким образом, в первой пятёрке наиболее популярных моделей на рынке Украины, на которую приходится почти 18% продаж по итогам 10 месяцев, три модели, относящихся к классу «кроссовер» (в сумме 11% от рынка новых автомобилей). Кроссоверы, как и год назад, пользуются большой популярностью среди автолюбителей Украины.

AUTO-Consulting публикует статистику по рынку продаж б/у автомобилей. 95% продаж приходится на легковые автомобили и кроссоверы (80%+15%). 29% продаж приходится на автомобили украинского производства и стран СНГ, 71% — на прочие страны.

Стабильно растут продажи коммерческих автомобилей — более 1003 за октябрь (+39,5% к октябрю прошлого года). Тройка лидеров по продажам выглядит так: Renault (150 шт, +6,4%), Fiat (113 шт, +8,7%), Ford (96 шт, +57,4%). Всего же за январь-октябрь было продано 9315 таких автомобилей, т. е. в 1,5 раза больше, чем за аппг.

Производство

Производство автомобилей автопредприятиями Украины за январь-октябрь достигло 6640 шт (+79% к аппг). 5649 шт из них — легковые автомобили (+86,9%). Большая их часть традиционно выпущена предприятием «Еврокар» в Закарпатской области — 4824 шт (+63% к аппг). 825 легковушек произвёл АвтоЗАЗ (и это примерно в 13 раз больше, чем за аппг).

Производство автобусов выросло до 597 шт (рост производства в 3,1 раза). Лидером в этом сегменте остаётся «Черкасский автобус» (285 шт, рост производствав 2 раза). Следом разместились «Эталон» (133 шт, +130 шт к аппг), «Богдан» (82 шт, +54 шт к аппг), Часовоярский автобусный завод (75 шт, +56 шт к аппг) и АвтоЗАЗ (22 шт, в прошлом году производством автобусов не занимался).

Компании «Еврокар» удалось получить довольно крупный госзаказ — поставку 400 автомобилей для Национальной полиции Украины. Причем партию необходимо доставить заказчику ещё в этом году, до конца декабря.

Электромобили

Законопроект об отмене НДС и акциза на ввоз электромобилей на Украину а) будет; б) будет единым, авторы альтернативных законопроектов согласились на объединение с проектом, который ещё с весны разрабатывали в министерстве инфраструктуры; в) может быть принят уже в этом году — министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал его внесение в ВР уже на этой неделе.

Напомним, что по расчётам министерства, отмена указанных платежей снизит розничную стоимость электромобилей для украинского потребителя на 40%. Правда, хочется надеяться, что не все предложения из альтернативных законопроектов попадут в итоговый. К примеру, в одном из них предлагалось для популяризации электромобилей отменить для их водителей оплату парковки и разрешить им движение в полосе общественного транспорта.

Согласно законопроекту, НДС будет отменён в том числе на производство автомобилей на Украине. Автопроизводители к этому готовятся, электромобили появились в модельном ряду АвтоЗАЗ. Правда, пока их стоимость зашкаливает (порядка 18 тыс долл.). Более перспективными пока выглядят другие направления.

Во-первых, запорожские автомобилестроители намерены стать поставщиком автомобилей для «Укрпочты». Компания ещё в прошлом году анонсировала планы постепенного перехода на электромобили, а это несколько сотен автомобилей по всей Украине. Председатель правления «ЗАЗ» Николай Евдокименко во время пресс-тура на завод рассказал журналистам, что опытный образец электромобиля для «Укрпочты» уже готов, и на заводе надеются продать как минимум 100 таких автомобилей. Кроме того, работники завода намерены предложить рынку собственную модель электробуса:

«Пока мы имеем конструкцию и наполняем её элементной базой. То есть привод, батарея. Необходимо это сделать самым оптимальным образом, чтобы обеспечить дальность хода. Думаю, в следующем году мы презентуем опытный образец электроавтобуса», — пообещал Евдокименко.

Если закон действительно удастся принять, то бум «т.н. евроблях» на Украине может смениться бумом продаж электромобилей и все высокие результаты, которые рынок электромобилей показывал в 2016—2017 гг., будут перекрыты. Спроса следует ожидать от корпоративного и государственного секторов, которые таким образом будут оптимизировать автопарк и снижать эксплуатационные расходы.

«Стартовая цена электромобиля выше. Однако если он используется интенсивно, например, в автопарке крупной компании, то более низкие эксплуатационные расходы с лихвой перекрывают эту разницу. При пробеге 200 тыс. км, который в корпоративных автопарках достигается всего за 5 лет, затраты на зарядку электромобиля будут в 10 раз меньше, чем на покупку бензина в случае машины с ДВС. Техническое обслуживание электромобиля также дешевле. В целом, по нашим расчетам, экономия при эксплуатации электромобиля за 5 лет может составлять 600 тыс. грн.», — такие расчёты в комментарии «Сегодня» приводит руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК Игорь Ковалев.

Кстати, сама компания начала переводить свой автопарк на автомобили с электрической силовой установкой уже в этом году, не дожидаясь принятия «удешевляющего» законопроекта. Для киевского офиса компании закуплены пять Hyundai Ioniq Electric. Полностью автопарк компании планируется перевести на электротранспорт в течение ближайших трех — пяти лет.

По оценкам экспертов, бум может отсрочить только недостаточное количество зарядных станций на Украине (около 1,5 тыс., по данным компании Schneider Electric), что делает электромобиль всё-таки выбором крупных городов. Однако даже это обстоятельство к 2020—2021 гг. перестанет быть сдерживающим фактором.

«Уже сейчас в стране начинает активно развиваться инфраструктура для зарядки батарей электромобилей. Через год-два она будет уже достаточно обширной, и ездить на электромобилях станет существенно комфортней», — такие слова директора группы компаний PRIME Дмитрия Лёушкина приводит expert.com.ua.

В Schneider Electric, в свою очередь уверены, что к концу этого года количество зарядных станций вырастет до 2 тыс., а через год составит уже 4 тыс. штук. Содействует этому снова-таки мининфраструктуры.

«Идея состоит в том, чтобы закупить оборудование для скоростной зарядки электротранспорта, разместить их в местах с развитой дорожной инфраструктурой, на трассах государственного значения… Основным нерешенным вопросом остается: кто будет балансодержателем этого имущества, будет ли оно передано в аренду или в управление, и на каких условиях», — поясняет на EV Forum работник министерства Виктор Гриценко.

«Евробляхи»

59 тыс. автомобилей с литовской регистрацией находится на Украине на 1 ноября текущего года — такие данные приводят в Государственной фискальной службе. Отметим, что в сентябре, по данным ГФС, их было на 5 тыс больше. Ещё 118 тыс. автомобилей, попавших на Украину по схеме временного ввоза, имеют польскую регистрацию.

Тем временем проблемой массового присутствия на Украине автомобилей со своей регистрацией по просьбе украинской стороны заинтересовалась и Литва. Сообщается, что Таможенный департамент при минфине Литвы совместно с ГФС Украины начал проводить по этому поводу совместное расследование. И появление таких точных данных о количестве ввезённых на Украину автомобилей, скорее всего, связано с проведением этого расследования.

Есть уже и первые результаты. Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий сообщает:

«…согласно отчету, более 57 000 автомобилей были вывезены из Литвы на Украину в обход существующих законодательных норм с грубыми нарушениями таможенных правил. Вероятно, в ближайшее время будет инициировано возбуждение уголовных дел против организаторов и исполнителей этой массовой аферы».

Таким образом, речь идёт примерно о 96—97% автомобилей, если ориентироваться на данные ГФС.

Конкретный результат этого расследования — не только в количестве ввезённых авто, но и в последствиях: Литва намерена со своей стороны закрывать схему ввоза, обвиняя владельцев компаний, на которые сотнями регистрируются убывшие на Украину автомобили, в уклонении от уплаты налогов. Для самого же владельца «евробляхи» (если литовской стороной будет установлено, что автомобиль попал на Украину в нарушение таможенного законодательства) это может означать конфискацию автомобиля при пересечении границы с ЕС. Что фактически делает «литовцев» невыездными из Украины.

Между тем схема ввоза «литовцев» предполагает как раз регулярное пересечение границы, и конфискация — не самый плохой исход. В начале ноября Приморский суд Одессы обновил рекорд вынесения штрафов владельцам «евроблях», присудив владелице такого автомобиля уплату 3 млн грн. (более 113 тыс. долл.). Всего же, по данным управляющего партнера юридической компании «ВОЛХВ» Александра Навальнева, в текущем году владельцам евроблях уже насчитали штрафов на сумму 70 млн грн.

Поляки, видимо, последуют примеру Литвы.

«На нас уже косо смотрят в Европе. Польша и Литва, откуда в Украину поступает половина авто на еврономерах, пытаются перек рыть лазейки, которыми пользуются украинцы. В частности, в Польше порядка 90% машин, которые у нас ездят на польских номерах, уже сняты с местного учета, то есть, по сути, стали призраками», — комментирует автоэксперт Сергей Креймер для «Страна.ua».

Выходом может стать перерегистрация автомобиля (в частности, в Эстонии). Однако это скорее временная мера, ведь ничто не мешает и Эстонии ужесточить контроль по примеру Литвы. Той же Польше до смерти надоели «пересичники» (владельцы автомобилей, которым раз в 7—10 дней необходимо пересекать границу Украины для продления срока временного ввоза), из-за которых пункты пропуска на украино-польской границе постоянно переполнены. Поэтому более предусмотрительные выбирают из других вариантов: молдавская, белорусская, арабская (!) регистрация.

Начисленные штрафы владельцы «евроблях» оспаривают в апелляции, ни одной гривны из начисленных 70 млн пока не уплачено. А в качестве дополнительной политической меры воздействия обещают присоединиться к протестному лагерю и акциям Михаила Саакашвили.

Закон о легализации «евроблях» постепенно готовят, однако чем дальше, тем больше он начинает отходить от требований, озвученных во время «бляхомайдана» в сентябре этого года.

«В чём отличие? Я просила бы нас понять. Потому что мы не можем сейчас проводить акцию для тех людей, которые воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили законодательство существующее, и использовали эту систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита», — поясняет председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире 5 канала.

Впрочем, расценки всё равно терпимые — категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро; следующая категория — 1,2—1,4 тыс. евро.

Кроме того, предлагается ужесточить процедуру регистрации. Во-первых, делать её нужно будет в течение 10 суток с момента ввоза (при ввозе более чем на 90 суток). Во-вторых, ставить автомобиль на учёт будет тот же водитель, с которым автомобиль пересёк границу, причём по месту регистрации нового владельца.

А пока государство только готовится «доить» владельцев автомобилей на еврономерах, криминалитет уже начал это делать.

«Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с «бляхами» с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное «верблюдом» [водитель, перегоняющий автомобили через границу под заказ — Ред.] авто заявление об угоне могут написать только «верблюд» либо иностранный владелец авто», — предупреждает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Нацполиция добавляет, что за 10 месяцев этого года зафиксировано 294 случая угона автомобилей на европейских номерах, однако это лишь те, о которых их владельцы заявили.

У тех же, кому не нужно пересекать границу (временный ввоз на год) и кто сможет защитить авто от угона, свои проблемы. Олег Назаренко считает, конфисковать автомобиль могут прямо на Украине:

«…авто на бляхах, на которые в Литве на протяжении 6 месяцев не выписывалась страховка или был просрочен техосмотр, автоматически слетают с учёта. А если они слетели с учета в Литве, то они уже не временно ввезенные нерезидентами авто на иностранной регистрации, а авто без регистрации ВООБЩЕ. То есть Литва передает Украине списки этих 59 тысяч авто, которые слетели с регистрации, и эти авто БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ, но с литовскими номерами наша полиция отлавливает и на штрафплощадки. Забрать авто из штрафплощадки может только собственник, и поэтому понятно, что через 6 месяцев хранения авто объявят бесхозным… Могут ли забрать эти авто из штрафплощадок украинцы-якобы-«представители литовских фирм»? Нет! Не могут! Ведь на таможне данное авто оформлял на временный ввоз нерезидент-«верблюд», а согласно статье 380 ТКУ, управлять таким авто может только человек, который его ввёз».

Иными словами тем, кто собирается купить б/у автомобиль в Европе, стоит подождать нормального законодательного урегулирования этой схемы. Ведь «бляхомайданы» можно устраивать против украинской власти, однако в данном случае она, похоже, действует рука об руку с властями стран ЕС. Впрочем, издание «Обозреватель» утверждает, что реальных шансов сесть в литовскую или польскую тюрьму у украинцев, владеющих автомобилем на еврономерах, в настоящий момент не так уж и много.

Разное

В 2013 году на Украине приняли закон, которым вводился т.н. утилизационный сбор — дополнительный налог на импортные автомобили. Эти средства планировалось аккумулировать в спецфонде и проводить за них затем утилизацию автомобилей. Однако после евромайдана новые украинские власти отменили налог, оставив саму проблему без решения (закон также остался): проводить утилизацию старых автомобилей не за что. В Минэкологии подтверждают, что с 2014 года ни одного автомобиля на утилизацию не поступало.

2,25 млн (9% мирового автопарка) автомобилей с газобалонным оборудованием (в качестве топлива используют пропан-бутановую смесь) находятся на Украине, сообщает Всемирная ассоциация LPG. Это четвёртый результат в мире, после Турции, России и Польши. Следует отметить, что это данные на конец 2016 года, хотя вряд ли за год их количество выросло настолько, чтобы соперничать с Польшей (2,98 млн).

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