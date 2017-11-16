В Липецкой области собрали уже 4,8 млн. тонн сахарной свёклы

Липецк, , 13:44 — REGNUM В Липецкой области, по данным на 15 ноября, собрали 4 млн 793 тыс. тонн сахарной свёклы. Как сообщила пресс-служба областной администрации, уборка культуры завершена на 94% площадей.

Более четверти всей свёклы в Липецкой области — 1 млн 240,5 тыс. тонн убрано в Добринском районе. Урожайность там составила 427,6 центнеров с гектара — этот показатель выше среднерегионального (400,4 центнеров), но не рекордный.

Рекорд по урожайности бьют чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнера с гектара. На втором месте — Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнера, на третьем — Добровский район с 446,6 центнера с гектара.

Сахарная свёкла в 2017 году занимает площадь в 127,3 тысячи гектаров. На шести сахарных заводах региона уже переработано 3 млн 214,3 тыс. тонн свёклы, получено 461 тыс. тонн сахара. Глава региона Олег Королев отметил, что уборка сахарной свеклы ведется в тяжелых условиях, и выразил надежду на высокий урожай. Об этом Олег Королев написал в своем Твиттере:

«Хоть чуть-чуть представьте себе, в каких тяжелейших условиях (непролазная грязь… техника просто тонет) убирают сахарную свеклу селяне… Но работают круглосуточно… Склоняю голову в восхищении! А еще около 3 млн тн надо вырвать из этого ужаса…» — написал глава региона (орфография и пунктуация сохранены).