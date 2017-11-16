ОЭЗ «Липецк» стала лидером в рейтинге Минэкономразвития

Липецк, , 13:40 — REGNUM Особая экономическая зона «Липецк» стала лидером по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ, по инвестиционной активности резидентов, по информационной открытости интернет-портала. Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России составило министерство экономического развития.

Эксперты определили лучшие экономические зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Рейтинг, подготовленный Ассоциацией кластеров и технопарков, проведен по шести основным функциональным блокам, включает 25 показателей и представляет собой путеводитель в выборе наиболее инвестиционно-привлекательных площадок, позволяющий оценить текущий уровень развития и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, а также наличие благоприятных условий для реализации на ее территории инвестиционных проектов. ОЭЗ ППТ «Липецк» занимает ведущие позиции в рейтинге.

В настоящее время в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 52 резидента с объемом заявленных инвестиций 173,8 млрд рублей. Осуществляют деятельность 19 предприятий. Объем производства резидентов составил 61,5 млрд рублей, освоено 46,4 млрд инвестиций.

На предприятиях создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. В 2017 году введены в эксплуатацию новые заводы: ООО «Виссманн Липецк» (Германия) — производство отопительного, холодильного и другого аналогичного оборудования; ООО «ППГ Индастриз Липецк» (США) — производство промышленных покрытий; ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» (США) — производство ингредиентов для кормов животных и пищевых добавок; ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (Нидерланды) — производство тепличных конструкций и оборудования; ООО «ПРЕСТОРУСЬ» (Россия) — производство геосинтетических материалов. В 2017 году администрацией Липецкой области заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ еще с семью компаниями.

«Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы успешно выполняем заявленный президентом России курс на импортозамещение», — заявил глава администрации Липецкой области Олег Королев.