Севастополю утвердили бюджет на 2018 год с дефицитом в 3,8 млрд рублей

Севастополь, , 12:29 — REGNUM Правительство Севастополя одобрило проект бюджета на 2018 год с расходами в 39,5 млрд рублей, планируемый дефицит составляет 3,8 млрд рублей. Впервые основные параметры бюджета рассчитаны на трехлетний период — до 2020 года. Документ принят на заседании регионального правительства 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту, одобренному министерством финансов РФ, общий объем доходов в бюджете Севастополя на 2018 год составляет 35,7 млрд рублей, расходная часть предусмотрена в объеме 39,5 млрд. Дефицит бюджета заложен в сумме 3,8 млрд рублей.

В 2018 году запланировано пополнить бюджет налоговыми и неналоговыми поступлениями в размере 14,2 млрд рублей, что несколько больше уточенного параметра 2017 года (13,03 млрд рублей).

«В трехлетнем периоде собственные доходы составят в среднем около 14 млрд рублей, налоговые доходы обеспечат прирост в среднем на 6%», — сказал вице-губернатор Илья Пономарев.

В структуре поступлений в 2018 году половину доходов обеспечат НДФЛ, налог на прибыль (около 10%), доходы от продажи имущества.

«В 2018 году возрастет доля поступлений от уплаты акцизов и штрафных санкций», — сказал Пономарев. Рост поступлений ожидается, в частности, от оплаты штрафов за нарушение ПДД — после введения системы видеофиксации на автодорогах.

В будущем году безвозмездные поступления в бюджет из федерального центра составят 21,5 млрд рублей с ростом 0,5 млрд по сравнению с текущим годом. В плановом периоде также заложен рост до уровня 26,9 млрд рублей и 26,4 млрд (в 2019 и 2020 годах).

На плановый период 2019 — 2020 годов общие параметры консолидированного бюджета незначительно увеличатся: по доходам 40,4 млрд и 40,7 млрд рублей соответственно, расходная часть — 41,76 млрд и 42,15 млрд рублей.

По словам Ильи Пономарева, на последующие два года основное изменение бюджета Севастополя «касается сокращения дефицита бюджета города». В 2019 году дефицит запланирован в объеме 1,35 млрд рублей и 1,42 млрд — в 2020 году.

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В 2018 году в бюджете заложены средства на выполнение федеральной программы развития (ФЦП) в размере 11,5 млрд с увеличением в 2019−20 годах до 17 млрд рублей в среднем. Капитальные расходы с учетом ФЦП вырастут на 3,4%.

Расходы городского бюджета сформированы на основе стратегии развития Севастополя и 20 госпрограмм.

Бюджет Севастополя остается социально направленным.

«На финансовое обеспечение социально-культурного сектора в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 19,6 млрд рублей или практически 50% расходов бюджета города. Это на 7,7% больше, чем в 2017 году», — сказал вице-губернатор Севастополя.

Он пояснил, что увеличение доли социального сектора связано с планируемым повышением и индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе, категориям граждан, в соответствии с майскими указами президента РФ. Всего в 2018 году расходы на оплату труда составят 8,3 млрд рублей.

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