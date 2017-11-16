Калининград получил специальный режим налогообложения

Москва, , 12:25 — REGNUM Правительственный закон о льготном налогообложение для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Так, резидентам ОЭЗ позволено в течение шести лет не уплачивать налог на прибыль организаций — ставка по нему будет нулевой. Кроме того, в течение еще шести лет (или шести налоговых периодов) ставка налога также будет льготной и составит 10%.

Ставка страховых взносов в области также будет льготной — вместо 30% она достигнет 7,6% (6% уйдут в Пенсионный фонд РФ, 1,5% — в Фонд социального страхования РФ, еще 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Нововведения коснутся только резидентов, которые создали новые рабочие места. По мнению правительства, такая норма будет способствовать повышению занятости населения в области.

Кроме того, услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа с территории Калининградской области также не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Закон также отменяет обложение акцизами операций по реализации подакцизных товаров, которые были вывезены с территории ОЭЗ по процедуре реэкспорта.