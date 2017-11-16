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Нефть в замешательстве

Экономика

Тому виной противоречивые мирровые новости и цифры, заявил эксперт

Нефть в замешательстве
ptra
Нефть

Москва, 16 ноября 2017, 12:11 — REGNUM  Поступающие на рынок противоречивые новости и цифры начинают приводить игроков в замешательство, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко. Так, аналитический обзор OPEC должен был принести оптимизм в связи с их прогнозом роста потребления.

«В свою очередь измененный прогноз Международного энергетического агентства оказался в целом менее оптимистичен по этому поводу, ожидая существенного профицита на рынке физических поставок в I и II кварталах 2018 года», — отметил эксперт.

В ожидании ежегодной встречи ОПЕК в конце ноября, рынки оценивают вероятность сохранения договоренностей о сдерживании роста добычи. По оценкам оптимистов, соглашение не только сохранится, но оно еще и учтет растущее предложение со стороны США.

«В то же время, добавляют картину замешательства и разговоры о возможном прекращении договора между ОПЕК и Россией о замораживании уровней добычи в следующем году. В этом случае Россия сможет оперативно возобновить работу на 95% приостановленных мощностей (по оценке Ситибанка)», — пояснил Дьяченко.

Игроки сейчас берут передышку, чтобы взвесить все «за» и «против» в преддверие ежегодной встречи ОПЕК. И скорее всего, факторов «против» наберется чуть больше.

«В результате котировки скорректируются относительно текущих уровней. Но произойдет это не сегодня. И, возможно, что оптимистичные оценки позволят рынку подняться до $70 за баррель, прежде, чем котировки вернутся в комфортные для потребителей диапазон $52−57», — считает эксперт.

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