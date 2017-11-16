В «Воронежтеплосети» наведут порядок – по поручению губернатора

Воронеж, , 12:00 — REGNUM Целый ряд недостатков в работу муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» выявлен специалистами Контрольно-счетной палаты. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 15 ноября доложил губернатору Алексею Гордееву председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области Вячеслав Олемский.

Как сообщил руководитель КСП, при проверке МКП «Воронежтеплосеть» аудиторы пришли к выводам о необходимости оптимизации работы, структуры предприятия, наведения порядка в системе учета имущества.

Алексей Гордеев поручил направить в адрес администрации городского округа город Воронеж рекомендации для того, чтобы произвести расчет, направленный на устранение убыточности МКП «Воронежтеплосеть».

Еще одной темой встречи стало формирование областного бюджета на плановый период. Вячеслав Олемской проинформировал губернатора о том, что Контрольно-счетной палатой Воронежской области подготовлено заключение на проект регионального бюджета, в соответствии с которым главный финансовый документ области соответствует действующему законодательству.

Муниципальное казенное предприятие «Воронежтеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой 1850 жилых домов, 340 объектов социального назначения (57 федеральных, 90 областных, 193 муниципальных), более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы на территории Воронежа.