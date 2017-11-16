Игорь Руденя пообещал поддержку проекту селекционно-генетического центра

Тверь, , 11:39 — REGNUM ГК «Агропромкомплектация» планирует расширять производство в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с гендиректором холдинга Сергеем Новиковым 15 ноября.

«Развитие сельского хозяйства, промышленности, в том числе пищевой и перерабатывающей, зависит от устойчивой энергетики. Для нас сегодня на первом плане — газификация региона», — подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Новиков сообщил, что «Агропромкомплектация» в настоящее время производит в Тверской области 42% молока и 45% мяса, отметив, что с учетом ввода новых мощностей производство молока вырастет до 56 тыс. тонн — это 13-е место в РФ.

Холдинг планирует открытие в регионе также еще двухсвинокомплексов и молочного комплекса, который позволит обеспечивать дополнительно около 75 тонн молока в сутки и порядка 28 тыс. тонн в год.

Отметим, что в 2016-м «Агрофирма Дмитрова Гора» ввела в Тверской области свинокомплекс на 60 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составил 3,8 млрдрублей. Реализация этого проекта стала завершающим этапом в формировании селекционно-генетического центра — одного из десяти в стране.

«Минсельхоз России зарезервировал средства под субсидирование селекционно-генетических центров. Со своей стороны поддержим этот проект, мы заложили необходимые деньги в областном бюджете», — отметил Игорь Руденя.

Федерация готова выделить Тверской области по этому направлению 480 млн рублей, софинансирование со стороны региона предусмотрено в объеме 91,4 млн рублей.

ГК «Агропромкомплектация» на территории Тверской области реализует ряд проектов — свиноводческие и молочный комплексы, мясоперерабатывающий и молочный заводы, а также растениеводческое производство, элеватор и комбикормовый завод. За период 2010—2016 годы на территории Тверской области реализованы инвестиционные проекты на 17 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест.