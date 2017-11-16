Первая партия турецких томатов прибыла в РФ

Брянск, , 11:35 — REGNUM Грузовик с 20 тоннами турецких томатов прибыл на территорию России. Это первая партия продукции, отправленная в РФ после снятия ограничений, передает 16 ноября RT.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, овощи были произведены на одном из трех турецких предприятий, получивших разрешение на поставки в Россию. Партия была отправлена из Турции 10 ноября.

Груз проходит предусмотренные ветеринарной и таможенной службами процедуры проверки. Так, специалисты взяли пробы товара и проверяют томаты на соответствие документам.

Ранее агентство Anadolu сообщило об отправке партии томатов из турецкой провинции Измир в Санкт-Петербург. По словам представителя тепличного хозяйства Agrobay Арзу Шентюрк, речь идет о соглашении на поставку 5 тыс. тонн овощей, однако объем партии может быть доведен до 7 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Россельхознадзор выдал трем турецким предприятиям — Özaltin, Agrobay и SÜRAL — разрешение на ввоз томатов. Ранее российские специалисты побывали на предприятиях с инспекцией.

Напомним, 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз из Турции некоторых наименований сельскохозяйственной продукции. Ограничение касалось в частности томатов, апельсинов и мандарин, абрикосов, слив, клубники.

Такая мера последовала за преднамеренной атакой турецких ВВС на российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб пилот самолета Олег Пешков. В начале октября 2016 года эмбарго было частично отменено. Предполагается, что Турция поставит в Россию 50 тыс. тонн томатов.

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