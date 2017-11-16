Госдума приняла закон о введении системы tax free

Москва, , 11:12 — REGNUM Правительственный закон о введении на территории РФ системы tax free Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Так, в некоторых регионах РФ появится система tax free. Теперь иностранные граждане смогут возвращать уплаченный ранее налог на добавленную стоимость, который составляет 18%. Обращаться за возвратом уплаченных налогов смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с которым у РФ действует соглашение о беспошлинной торговле.

Минфин РФ отмечал, что система tax free появится в РФ в тестовом режиме и только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впрочем, точного перечня городов в законе сегодня нет. Ожидается, что правила работы системы правительство будет устанавливать подзаконными актами, в которых и определит регионы, где будет функционировать программа.

Сам закон устанавливает только общие правила для появления tax free в РФ. Система начнет работу в 2018 году, однако режим будет пилотным. В ходе функционирования системы возврата НДС иностранным гражданам, правительство надеется увидеть ее недостатки, чтобы затем устранить их с помощью принятия подзаконных актов.

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