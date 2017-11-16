С квартир по программе реновации не придется платить налог

Москва, , 11:03 — REGNUM Закон, устанавливающий льготы для участников программы столичной реновации, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Жители Москвы, которые подпадают под программу реновации жилья, не будут уплачивать налог на добавленную стоимость за квартиру, которую получат взамен сносимому жилью. В ходе обсуждения законопроекта на заседании профильного комитета, депутаты отмечали, что такое нововведение необходимо для корректной работы программы. Так, стоимость новой квартиры будет выше предыдущей, а значит и размер налога может быть слишком большим для гражданина.

Кроме того, льгота затронет и размер компенсационных выплат. Если гражданин отказывается от новой квартиры и выбирает равноценную денежную компенсацию, то с полученной суммы ему также не придется уплачивать подоходный налог.

Еще одно нововведение коснется срока владения новым имуществом. Теперь он будет складываться из количества лет, в течение которых гражданин владел своей старой квартирой до переселения, а также из срока, в течение которого новая квартира находится в собственности у гражданина. Так, граждане смогут продавать новые квартиры без уплаты НДФЛ, даже если она находилась в собственности менее положенного срока.

Регистрация права собственности на новые квартиры при этом будет беспошлинной.

Льготы коснутся и работы фонда содействия реновации, созданного для осуществления программы. Так, все операции фонда будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

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